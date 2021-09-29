Генерали США пропонували залишити в Афганістані 2500 солдатів. Байден раніше говорив, що таких порад не було
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Під час слухань у Сенаті у вівторок, 28 вересня, американський військові заявили, що пропонували залишити в Афганістані 2,5 тисячі американських солдатів. Раніше президент США Джо Байден заявляв, що подібних порад йому не надходило, передає УНН з посиланням на CNN.
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Так, мова йде про заяви голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США Марка Міллі і глави Центрального командування збройних сил США генерала Кеннета Маккензі.
І Міллі, і Маккензі заявили, що повідомляли адміністрацію Байдена, що, якщо США не збережуть в Афганістані 2,5 тис. військовослужбовців, афганські збройні сили розваляться. Вони також сказали, що таку ж пораду давав командувач сухопутними військами в Афганістані генерал Остін “Скотт” Міллер.
Це явно суперечить тому, що президент Байден говорив ABC минулого місяця — що американські військові не радили йому тримати 2,5 тис. військовослужбовців в Афганістані.
Відповідаючи на питання сенатора, генерал Міллі визнав, що раптове і повне виведення американських військ “підірвало” авторитет США у всьому світі.
Міллі також сказав, що адміністрації Трампа і Байдена зробили помилку, вказавши конкретні дати виходу військ США, а не зробивши висновок на основі певних умов.
Він заявив, що розвідка США упустила “масштаб і розмах, а також швидкість” падіння афганського уряду, заявивши: “Усі оцінки розвідки, всі ми в цьому помилилися”.
Додамо
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.