Генерали США пропонували залишити в Афганістані 2500 солдатів. Байден раніше говорив, що таких порад не було

Деталі

Так, мова йде про заяви голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США Марка Міллі і глави Центрального командування збройних сил США генерала Кеннета Маккензі.

І Міллі, і Маккензі заявили, що повідомляли адміністрацію Байдена, що, якщо США не збережуть в Афганістані 2,5 тис. військовослужбовців, афганські збройні сили розваляться. Вони також сказали, що таку ж пораду давав командувач сухопутними військами в Афганістані генерал Остін “Скотт” Міллер.

Це явно суперечить тому, що президент Байден говорив ABC минулого місяця — що американські військові не радили йому тримати 2,5 тис. військовослужбовців в Афганістані.



Відповідаючи на питання сенатора, генерал Міллі визнав, що раптове і повне виведення американських військ “підірвало” авторитет США у всьому світі.

Міллі також сказав, що адміністрації Трампа і Байдена зробили помилку, вказавши конкретні дати виходу військ США, а не зробивши висновок на основі певних умов.

Він заявив, що розвідка США упустила “масштаб і розмах, а також швидкість” падіння афганського уряду, заявивши: “Усі оцінки розвідки, всі ми в цьому помилилися”.

Додамо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.