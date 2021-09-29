Генералы США предлагали оставить в Афганистане 2500 солдат. Байден ранее говорил, что таких советов не было
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во время слушаний в Сенате во вторник, 28 сентября, американский военные заявили, что предлагали оставить в Афганистане 2,5 тысяч американских солдат. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что подобных советов ему не поступало, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Так, речь идет о заявлениях председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли и главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи.
И Милли, и Маккензи заявили, что сообщали администрации Байдена, что, если США не сохранят в Афганистане 2,5 тыс. военнослужащих, афганские вооруженные силы рухнут. Они также сказали, что тот же совет давал командующий сухопутными войсками в Афганистане генерал Остин “Скотт” Миллер.
Это явно противоречит тому, что президент Байден говорил ABC в прошлом месяце — что американские военные не советовали ему держать 2,5 тыс. военнослужащих в Афганистане.
Отвечая на вопрос сенатора, генерал Милли признал, что внезапный и полный вывод американских войск “подорвал” авторитет США во всем мире.
Милли также сказал, что администрации Трампа и Байдена совершили ошибку, указав конкретные даты выхода войск США, а не сделав вывод на основе определенных условий.
Он заявил, что разведка США упустила “масштаб и размах, а также скорость” падения афганского правительства, заявив: “Все оценки разведки, все мы в этом ошиблись”.
Добавим
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.