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Генерал США про удар по "вагнерам" у Сирії: ми попереджали

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Під час удару очолюваної американцями сирійської коаліції в Дейр-Ез-Зорі, США і союзники діяли в рамках самооборони, а також декілька разів попереджали російську сторону про свої кроки. Про це на брифінгу в четвер розповів глава Центрального командування ВПС США (яке відповідає, зокрема, за операції в Сирії, Іраку та Афганістані), генерал-лейтенант Джеффрі Харрігіан, передає УНН з посиланням на розшифровку брифінгу, опубліковану на сайті Міноборони США.

Генерал став першим високопоставленим американським військовим, який офіційно прокоментував бій під Дейр-ез-зором, в результаті якого загинули російські громадяни.

За словами генерала, 7 лютого розпочалася раптова атака з використанням бронетехніки і артилерії через Євфрат по позиціях СДС (сирійських демократичних сил, яким США надають військову підтримку - ред). У відповідь американці завдали удару по противнику, попередньо зателефонувавши російським військовим.

“Ми негайно зв’язалися з представниками Росії по телефонній лінії запобігання інцидентів, щоб оповістити їх щодо неспровокованої атаки на відому (їм) позицію СДС і коаліцію”, — зазначив генерал.

Лише після цього, за його словами, був відданий наказ про удар.

Він розповів, що минулого тижня коаліція спостерігала “нарощування персоналу і обладнання” на позиціях “ворожого угрупування”, тоді ж США нагадали Росії, що в цьому районі знаходяться сили СДС і коаліції.

“Лінія запобігання інцидентів продовжувала роботу і працювала безперебійно протягом тижня до удару. Переговори по цій лінії залишалися професійними, ми продовжуємо вести такі переговори щодня. Як я вже говорив, я не хочу, не хочу робити припущень про те, хто там був. Ми будемо продовжувати вивчати це питання. Однак я вважаю, що важливо визнати, що до, під час і після (інциденту) лінія запобігання інцидентів продовжувала роботу і, як я вже зазначав, переговори щодо запобігання інцидентів в районі, де пройшла ця операція, носили професійний характер”, — розповів генерал.

Нагадаємо, у сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого у ході боїв за участю американської авіації загинули кілька російських найманців, які намагалися здійснити несанкціонований рейд на нафтопереробний завод.

Міжнародні ЗМІ розходяться в думці стосовно кількості загиблих росіян. За даними агентства Bloomberg, всього в результаті нальоту загинули понад 200 осіб, більшість з яких — росіяни.

15 лютого у МЗС РФ підтвердили, що в результаті удару очолюваної США коаліції в Сирії могли загинути п’ять росіян.

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