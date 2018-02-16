Генерал США про удар по "вагнерам" у Сирії: ми попереджали

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Під час удару очолюваної американцями сирійської коаліції в Дейр-Ез-Зорі, США і союзники діяли в рамках самооборони, а також декілька разів попереджали російську сторону про свої кроки. Про це на брифінгу в четвер розповів глава Центрального командування ВПС США (яке відповідає, зокрема, за операції в Сирії, Іраку та Афганістані), генерал-лейтенант Джеффрі Харрігіан, передає УНН з посиланням на розшифровку брифінгу, опубліковану на сайті Міноборони США.