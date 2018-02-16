Генерал США об ударе по "вагнерах" в Сирии: мы предупреждали

Генерал стал первым высокопоставленным американским военным, который официально прокомментировал бой под Дейр-эз-Зоре, в результате которого погибли российские граждане.

По словам генерала, 7 февраля началась внезапная атака с использованием бронетехники и артиллерии через Евфрат по позициям СДС (сирийских демократических сил, которым США оказывают военную поддержку - ред). В ответ американцы нанесли удар по противнику, предварительно позвонив российским военным.

"Мы немедленно связались с представителями России по телефонной линии предотвращения инцидентов, чтобы оповестить их о неспровоцированной атаки на известную (им) позицию СДС и коалицию", - отметил генерал.

Только после этого, по его словам, был отдан приказ об ударе.

Он рассказал, что на прошлой неделе коалиция наблюдала "возростание персонала и оборудования" на позициях "вражеской группировки", тогда же США напомнили России, что в этом районе находятся силы СДС и коалиции.

"Линия предотвращения инцидентов продолжала работу и работала бесперебойно в течение недели до удара. Переговоры по этой линии оставались профессиональными, мы продолжаем вести такие переговоры каждый день. Как я уже говорил, я не хочу, не хочу делать предположений о том, кто там был. Мы будем продолжать изучать этот вопрос. Однако я считаю, что важно признать, что до, во время и после (инцидента) линия предотвращения инцидентов продолжала работу и, как я уже отмечал, переговоры по предотвращению инцидентов в районе, где прошла эта операция, носили профессиональный характер", - рассказал генерал.

Напомним, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских наемников, которые пытались осуществить несанкционированный рейд на нефтеперерабатывающий завод.

Международные СМИ расходятся во мнении относительно количества погибших россиян. По данным агентства Bloomberg, всего в результате налета погибли более 200 человек, большинство из которых - россияне.

15 февраля в МИД РФ подтвердили, что в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян.