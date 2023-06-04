Генерал США: Контрнаступ ЗСУ буде дуже потужним
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Український контрнаступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього "досягнуть загальновійськового ефекту". Про це заявив американський генерал та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус, пише The Guardian, передає УНН.
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"Я думаю, що контрнаступ України буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції", - заявив він.
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Як зазначив Петреус, Сили оборони працюватимуть "злагоджено і комплексно", виконуючи різні завдання, серед яких розмінування, прориви, протиповітряна оборона тощо.
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