Генерал США: Контрнаступление ВСУ будет очень мощным

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"Я думаю, что контрнаступление Украины будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они успешно будут проводить общевойсковые операции", - заявил он.

Детали

Как отметил Петреус, Силы обороны будут работать "слаженно и комплексно", выполняя различные задачи, среди которых разминирование, прорывы, противовоздушная оборона и т.д.

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