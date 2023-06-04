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Генерал США: Контрнаступление ВСУ будет очень мощным

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Украинское контрнаступление будет очень мощным, а Вооруженные силы Украины во время него "достигнут общевойскового эффекта". Об этом заявил американский генерал и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет The Guardian, передает УНН.

Генерал США: Контрнаступление ВСУ будет очень мощным

Цитата 

"Я думаю, что контрнаступление Украины будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они успешно будут проводить общевойсковые операции", - заявил он.

Детали 

Как отметил Петреус, Силы обороны будут работать "слаженно и комплексно", выполняя различные задачи, среди которых разминирование, прорывы, противовоздушная оборона и т.д.

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