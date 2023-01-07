Генерал Павлюк розповів чи можливо повністю убезпечитись від ракетних обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Стовідсоткових гарантій від ракетних обстрілів не дасть ні одна система ППО. Все залежить від масованості удару, але українська система робить дива та знищує 70-90% цілей. Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю Суспільному, передає УНН.
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«100% гарантій не дасть ні одна система. Все залежить від масованості удару. Українська система ППО робить дива. Знищує 70-90% цілей. Та противник теж готується. Вони міняють траєкторії, способи ураження. На наше щастя у них залишилось не так багато потужностей. Тому вони прораховують кожен політ ракети», - розповів Павлюк.
Він зазначив, що Україна просить у партнерів більш ефективні засоби ППО.
«Вони надходять, але не такими темпами й кількостями, як нам потрібно. Якщо прийдуть ЗРК Patriot, це буде потужний захист. Вони вражають будь-який тип ракет, навіть балістику. Але нам потрібно ще більше ракет. Повітряних цілей багато. Без допомоги нам буде тяжко», - сказав Павлюк.
Доповнення
З 11 вересня протиповітряною обороною знищено близько 480 ворожих ракет та близько 460 іранських дронів-камікадзе.