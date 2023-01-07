Генерал Павлюк розповів чи можливо повністю убезпечитись від ракетних обстрілів

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«100% гарантій не дасть ні одна система. Все залежить від масованості удару. Українська система ППО робить дива. Знищує 70-90% цілей. Та противник теж готується. Вони міняють траєкторії, способи ураження. На наше щастя у них залишилось не так багато потужностей. Тому вони прораховують кожен політ ракети», - розповів Павлюк.

Він зазначив, що Україна просить у партнерів більш ефективні засоби ППО.

«Вони надходять, але не такими темпами й кількостями, як нам потрібно. Якщо прийдуть ЗРК Patriot, це буде потужний захист. Вони вражають будь-який тип ракет, навіть балістику. Але нам потрібно ще більше ракет. Повітряних цілей багато. Без допомоги нам буде тяжко», - сказав Павлюк.

Доповнення

З 11 вересня протиповітряною обороною знищено близько 480 ворожих ракет та близько 460 іранських дронів-камікадзе.