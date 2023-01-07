Генерал Павлюк рассказал возможно ли полностью обезопасить себя от ракетных обстрелов

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«100% гарантий не даст ни одна система. Все зависит от массированности удара. Украинская система ПВО творит чудеса. Уничтожает 70-90% целей. Но противник тоже готовится. Они меняют траектории, способы поражения. К нашему счастью у них осталось не так много мощностей. Поэтому они просчитывают каждый полет ракеты», - рассказал Павлюк.

Он отметил, что Украина просит у партнеров более эффективные средства ПВО.

«Они поступают, но не такими темпами и количествами, как нам нужно. Если придут ЗРК Patriot, это будет мощная защита. Они поражают любой тип ракет, даже баллистику. Но нам нужно еще больше ракет. Воздушных целей много. Без помощи нам будет тяжело», - сказал Павлюк.

Дополнение

С 11 сентября противовоздушной обороной уничтожено около 480 вражеских ракет и около 460 иранских дронов-камикадзе.