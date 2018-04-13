Гендиректора "Укрвакцина" відсторонили від посади

Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та відсторонив на 2 місяці від займаної посади генерального директора державного підприємства "Укрвакцина", якого підозрюють у розтраті 1,5 млн грн державних коштів.

Вказане рішення суд ухвалив у п’ятницю, 13 квітня.



Крім того, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, зобов’язав здати закордонний паспорт та поклав на нього процесуальні обов’язки.



Як повідомляв УНН, посадовцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Установлено, що упродовж 2012-2013 років ним було здійснено розтрату державних коштів у сумі близько 1,5 млн гривень шляхом перерахування на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів на території України. Водночас слідство з’ясувало, що приватні суб’єкти не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення такої діяльності.