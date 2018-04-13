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Гендиректора "Укрвакцина" отстранили от должности

Гендиректора "Укрвакцина" отстранили от должности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Гендиректора ГП "Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн грн, отстранили от должности и отправили под домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру г. Киев.

Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и отстранил на 2 месяца от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн грн государственных средств.

Указанное решение суд принял в пятницу, 13 апреля.

Кроме того, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время, обязал сдать загранпаспорт и положил на него процессуальные обязанности.

Как сообщал УНН, должностному инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Установлено, что на протяжении 2012-2013 годов им было осуществлено растрату государственных средств в сумме около 1,5 гривен путем перечисления на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранного сопровождения грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины. В то же время следствие выяснило, что частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления такой деятельности.

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