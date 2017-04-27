Гендиректор WOG розповів про плани будівництва нових АЗС

"Безумовно (будуть з'являтися нові АЗК - ред.). До кризи плани були більш амбітними, але ситуація в цілому в країні - тимчасова окупація частини територій, Криму та ОРДЛО - їх скасувала. Йдеться не лише про недоступність цих куточків країни. В цілому по країні знизилися транзитні потоки, а індивідуальні споживачі теж стали менше пересуватися автошляхами, тому розширення мереж автозаправок зараз неактуально.

Тим більше, що наша компанія родом із заходу країни, з Луцька, і експансія мережі так і здійснювалася - із заходу в центр, а потім на схід. Всі наші амбітні плани інтенсивного розвитку були пов'язані зі сходом і Кримом. Але в нашому портфелі є близько ста земельних ділянок, в тій чи іншій стадії оформлення. І є просто унікальні локації, які ми точно будемо добудовувати і вводити в експлуатацію", - сказав С.Корецкій.

Як повідомляв УНН, в червні компанія WOG розпочне реконструкцію 150 своїх АЗК.