Гендиректор WOG рассказал о планах строительства новых АЗС

“Безусловно (будут появляться новые АЗК — ред.). До кризиса планы были более амбициозными, но ситуация в целом в стране − временная оккупация части территорий, Крыма и ОРДЛО − их отменила. Речь идет не только о недоступности этих уголков страны. В целом по стране снизились транзитные потоки, а индивидуальные потребители тоже стали меньше передвигаться по автодорогам, поэтому расширение сетей автозаправок сейчас неактуально.

Тем более, что наша компания родом с запада страны, с Луцка, и экспансия сети так и осуществлялась — с запада в центр, а затем на восток. Все наши амбициозные планы интенсивного развития были связаны с востоком и Крымом. Но в нашем портфеле есть порядка ста земельных участков, в той или иной стадии оформления. И есть просто уникальные локации, которые мы точно будем достраивать и вводить в эксплуатацию”, — сказал С.Корецкий.

Как сообщал УНН, в июне компания WOG начнет реконструкцию 150 своих АЗК.