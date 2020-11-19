Гендиректор столичного заводу підозрюється у знищенні держмайна на понад 3,6 млн гривень

"…повідомлено про підозру генеральному директору ПАТ "Київський завод "Радар" у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "Радар".

"Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.

Нагадаємо, колишньому директору однієї з компаній повідомлено про підозру у розкраданні близько 9 млн гривень під час постачання піску для будівництва лінії так званого "Бориспільського експресу".