Гендиректор столичного заводу підозрюється у знищенні держмайна на понад 3,6 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральному директору ПАТ "Київський завод "Радар" повідомлено про підозру через знищення держмайна на суму понад 3,6 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"…повідомлено про підозру генеральному директору ПАТ "Київський завод "Радар" у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "Радар".
"Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.
Нагадаємо, колишньому директору однієї з компаній повідомлено про підозру у розкраданні близько 9 млн гривень під час постачання піску для будівництва лінії так званого "Бориспільського експресу".