Гендиректор столичного завода подозревается в уничтожении госимущества на более 3,6 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральному директору ОАО "Киевский завод "Радар" сообщено о подозрении из-за уничтожения госимущества на сумму более 3,6 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"...сообщено о подозрении генеральному директору ОАО "Киевский завод "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором своих служебных обязанностей по сохранению и эффективного использования государственного имущества, при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожено 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".
"В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые также могут быть к нему причастны.
Напомним, бывшему директору одной из компаний сообщено о подозрении в хищении около 9 млн гривен при поставке песка для строительства линии так называемого "Бориспольского экспресса".