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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в Криму

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в Криму

Київ • УНН

 • 403710 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга повідомив у Facebook, що Генасамблея ООН ухвалила сьогодні проєкт резолюції про права людини в АР Крим і місті Севастополь, передає УНН.

Цитата

"Щойно схвалений Третім (правозахисним) комітетом ГА ООН проект резолюції про права людини в АК Крим і м. Севастополь (Україна) є ще одним важливим кроком на цьому шляху. Та чіткою підтримкою міжнародним співтовариством тези Президента України про те, що ця російська війна проти України та всієї вільної Європи розпочалася з Криму і має завершитися його звільненням", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Сибіга зазначив, якби не мріяла Росія "закрити" питання Криму, воно буде на міжнародному порядку денному доти, доки на півострів не повернеться український прапор.

"У дописі про схвалення Генасамблеєю ООН історичної резолюції «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН» після спроби анексії росією нових українських земель, я підкреслив, що вона – про ВСІ тимчасово окуповані території України. Включно з Автономною Республікою Крим. І рекордна підтримка світом цього рішення – це також потужний міжнародний голос, аби на півострові найшвидше замайорів жовто-блакитний стяг", — додав заступник керівника Офісу президента України.

Результати голосування

Результати голосування

Джерело: Facebook\Andrij Sybiha

Голосування

Підтримали - 78 країн

Проти - 14 країн

Утрималися - 79 країн

Не підтримали резолюцію виступили Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія та Зімбабве.

Заступник голови ОП зазначив, що своїм голосом проти резолюції здивував Казахстан.

"А Казахстан здивував зі своїм голосом проти – у дипломатії все працює на засадах взаємності", – написав Сибіга.

Доповнення

24 жовтня у Загребі стартувала дискусійна програма парламентського саміту "Кримської платформи". Однією з гостею саміту стала представниця США Ненсі Пелосі.

За підсумками зустрічі 25 жовтня учасники ухвалили спільну декларацію - засудили дії рф, а також сформулювали свої подальші наміри.

Список країн та їх голоси

Джерело: Facebook\Andrij Sybiha

Нагадаємо

14 листопада Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою має бути створений механізм виплати росією репарацій за розв'язану війну в Україні.

"За" проголосували 94 країни. Проти - 14 та 73 - утримались. Проєкт резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.

Серед тих, хто голосував "проти": Росія, Білорусь, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Еритрея, Китай.

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