Генассамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму

Цитата

"Только одобренный Третьим (правозащитным) комитетом ГА ООН проект резолюции о правах человека в АК Крым и г. Севастополь (Украина) является еще одним важным шагом на этом пути. Но четкой поддержкой международным сообществом тезиса Президента Украины о том, что эта российская война против Украины и всей свободной Европы началась с Крыма и должна завершиться его увольнением", — говорится в сообщении.

Детали

Сибига отметил, если бы не мечтала Россия "закрыть" вопрос Крыма, он будет на международной повестке дня, пока на полуостров не вернется украинский флаг.

"В сообщении об одобрении Генассамблеей ООН исторической резолюции «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН» после попытки аннексии россией новых украинских земель, я подчеркнул, что она – об ВСЕ временно оккупированных территориях Украины. Включая Автономную Республику Крым. И рекордная поддержка миром этого решения – это также мощный международный голос, чтобы на полуострове быстрее взвился желто-голубой флаг», — добавил заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Голосование

Поддержали – 78 стран

Против – 14 стран

Воздержались – 79 стран

Не поддержавшие резолюцию выступили Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия и Зимбабве.

Замглавы ОП отметил, что своим голосом против резолюции удивил Казахстан.

"А Казахстан удивил со своим голосом против – в дипломатии все работает на основе взаимности", – написал Сибига.

Дополнение

24 октября в Загребе стартовала дискуссионная программа парламентского саммита "Крымской платформы". Одной из гостей саммита стала представительница США Нэнси Пелоси.

По итогам встречи 25 октября участники приняли совместную декларацию – осудили действия РФ, а также сформулировали свои дальнейшие намерения.

Напомним

14 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой должен быть создан механизм выплаты Россией репараций за развязанную войну в Украине.

"За" проголосовали 94 страны. Против – 14 и 73 – воздержались. Проект резолюции подготовила Украина при соавторстве около полусотни стран.

Среди голосовавших "против": Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Зимбабве, Куба, Эритрея, Китай.