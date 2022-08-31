Генасамблея ООН проведе чергову сесію в Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. 77-а сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться в понеділок, 12 вересня, у Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН.
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У той день голова ГА Абдулла Шахід закриє 76-у сесію, а головуватиме обраний у червні 2022 року угорський дипломат Чаба Кереші.
Традиційний тиждень високого рівня – за участю лідерів держав – розпочнеться 20 вересня.
Як повідомляє пресслужба ООН, 16 – 17 вересня відбудеться саміт і трансформації освіти, який в ООН вважають головною подією цього місяця.
21 вересня відбудеться засідання високого рівня в рамках річного святкування 30-ї річниці ухвалення Декларації ООН про права меншин.
Генеральна Асамблея ООН традиційно збирається на чергову щорічну сесію в період з вересня по грудень і наділі – за потреби.
Нагадаємо
Генсек ООН закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї.