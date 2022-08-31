Генассамблея ООН проведет очередную сессию в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется в понедельник, 12 сентября, в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН.
Детали
В тот день глава ГА Абдулла Шахид закроет 76-ю сессию, а будет председательствовать избранный в июне 2022 года венгерский дипломат Чаба Кереши.
Традиционная неделя высокого уровня – с участием лидеров государств – начнется 20 сентября.
Как сообщает пресс-служба ООН, 16– 17 сентября состоится саммит и трансформации образования, который в ООН считают главным событием этого месяца.
21 сентября состоится заседание высокого уровня в рамках годового празднования 30-летия принятия Декларации ООН о правах меньшинств.
Генеральная Ассамблея ООН традиционно собирается на очередную ежегодную сессию в период с сентября по декабрь и наделение – при необходимости.
Напомним
Генсек ООН призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия.