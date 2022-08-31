Генассамблея ООН проведет очередную сессию в Нью-Йорке

Детали

В тот день глава ГА Абдулла Шахид закроет 76-ю сессию, а будет председательствовать избранный в июне 2022 года венгерский дипломат Чаба Кереши.

Традиционная неделя высокого уровня – с участием лидеров государств – начнется 20 сентября.

Как сообщает пресс-служба ООН, 16– 17 сентября состоится саммит и трансформации образования, который в ООН считают главным событием этого месяца.

21 сентября состоится заседание высокого уровня в рамках годового празднования 30-летия принятия Декларации ООН о правах меньшинств.

Генеральная Ассамблея ООН традиционно собирается на очередную ежегодную сессию в период с сентября по декабрь и наделение – при необходимости.

Напомним

Генсек ООН призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия.