Генасамблея ООН голосуватиме за український проект резолюції по Криму 19 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голосування в Генеральній Асамблеї ООН щодо українського проекту резолюції стосовно Ситуації з правами людини в Криму відбудеться 19 грудня поточного року. Про це повідомили у Twitter у представництві місії України в ООН, передає УНН.
“Голосування в Генеральній Асамблеї ООН щодо українського проекту резолюції „Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна“ відбудеться 19 грудня”, — повідомили в представництві.
Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)”.
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Співавторами документа стали 42 країн з різних куточків світу, зокрема: Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Гаїті, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кірібаті, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, ФРН, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція, Японія. Незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації, “за” документ проголосували 71 держав, проти 25 і 77 утрималися під час голосування.