Генассамблея ООН проголосует за украинский проект резолюции по Крыму 19 декабря

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96523 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101546 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101913 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115755 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103109 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105686 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112580 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117221 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123041 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134747 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Генассамблея ООН проголосует за украинский проект резолюции по Крыму 19 декабря

Генассамблея ООН проголосует за украинский проект резолюции по Крыму 19 декабря

Киев  •  УНН

 • 14403 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции по ситуации с правами человека в Крыму состоится 19 декабря текущего года. Об этом сообщили в Twitter в представительстве миссии Украины в ООН, передает УНН.

"Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" состоится 19 декабря", - сообщили в представительстве.

Напомним, 14 ноября 2017 года Третий комитет 72-й сессии ГА ООН одобрил проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

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Соавторами документа стали 42 стран из разных уголков мира, в том числе: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швеция, Япония. Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации, "за" документ проголосовало 71 государство, против 25 и 77 воздержались при голосовании.

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