Генассамблея ООН проголосует за украинский проект резолюции по Крыму 19 декабря

"Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" состоится 19 декабря", - сообщили в представительстве.

Напомним, 14 ноября 2017 года Третий комитет 72-й сессии ГА ООН одобрил проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

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Соавторами документа стали 42 стран из разных уголков мира, в том числе: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швеция, Япония. Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации, "за" документ проголосовало 71 государство, против 25 и 77 воздержались при голосовании.