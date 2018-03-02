"Газпромом" не може в односторонньому порядку розірвати контракт з "Нафтогазом" – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна спокійно пройде період холодів при спробах ПАО “Газпром” причинити певні труднощі. Про це під час після наради з енергетичної безпеки заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Ми провели нараду у зв’язку з останніми заявами, які лунають з Російської Федерації. Учора відповідно до рішення РНБО був проведений енергетичний штаб. Були прийняті вичерпні рішення щодо скорочення споживання газу, які дозволяють нам пройти без будь-яких надзвичайних обставин режим холодів і спробу РФ спричинити труднощі для України. Ми абсолютно твердо пройдемо цей кризовий період... Ні для економіки, ні для соціальної сфери України нічого не загрожує”, — підкреслив П.Порошенко.
Коментуючи заяву російського Газпрому про розторгнення контрактів з “Нафтогаз Україна”, Президент додав, що “контрактами не передбачено право розірвання їх в односторонньому порядку”.
“Контрактами не передбачено право розторгнення їх в односторонньому порядку — подібні заяви "Газпрома" можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов’язання. Якщо це відбудеться, то НАК "Нафтогаз" безумовно звернеться в Арбітраж за додатковою компенсацією ущербу, який вчинений безвідповідальними діями "Газпрому”, — підкреслив П.Порошенко.
Нагадаємо, “Газпром” заявив про розірвання контрактів з “Нафтогазом”.
Як повідомляв УНН, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ “Газпром” має виплатити НАК “Нафтогаз” 4,63 млрд дол.