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"Газпромом" не може в односторонньому порядку розірвати контракт з "Нафтогазом" – Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна спокійно пройде період холодів при спробах ПАО “Газпром” причинити певні труднощі. Про це під час після наради з енергетичної безпеки заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Ми провели нараду у зв’язку з останніми заявами, які лунають з Російської Федерації. Учора відповідно до рішення РНБО був проведений енергетичний штаб. Були прийняті вичерпні рішення щодо скорочення споживання газу, які дозволяють нам пройти без будь-яких надзвичайних обставин режим холодів і спробу РФ спричинити труднощі для України. Ми абсолютно твердо пройдемо цей кризовий період... Ні для економіки, ні для соціальної сфери України нічого не загрожує”, — підкреслив П.Порошенко.

Коментуючи заяву російського Газпрому про розторгнення контрактів з “Нафтогаз Україна”, Президент додав, що “контрактами не передбачено право розірвання їх в односторонньому порядку”.

“Контрактами не передбачено право розторгнення їх в односторонньому порядку — подібні заяви "Газпрома" можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов’язання. Якщо це відбудеться, то НАК "Нафтогаз" безумовно звернеться в Арбітраж за додатковою компенсацією ущербу, який вчинений безвідповідальними діями "Газпрому”, — підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, “Газпром” заявив про розірвання контрактів з “Нафтогазом”.

Як повідомляв УНН, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ “Газпром” має виплатити НАК “Нафтогаз” 4,63 млрд дол.

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