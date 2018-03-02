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"Газпромом" не может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с "Нафтогазом" - Порошенко

"Газпромом" не может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с "Нафтогазом" - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 13633 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина спокойно пройдет период холодов при попытках ПАО "Газпром" причинить определенные трудности. Об этом во время после совещания по энергетической безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Мы провели совещание в связи с последними заявлениями, которые звучат из Российской Федерации. Вчера в соответствии с решением СНБО был проведен энергетический штаб. Были приняты исчерпывающие решения по сокращению потребления газа, которые позволяют нам пройти без каких-либо чрезвычайных обстоятельств режим холодов и попытку РФ повлечь трудности для Украины. Мы абсолютно твердо пройдем этот кризисный период... Ни экономике, ни социальной сфере Украины ничего не угрожает", - подчеркнул П.Порошенко.

Комментируя заявление российского "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогаз Украины", Президент добавил, что "контрактам не предусмотрено право расторжения их в одностороннем порядке".

"Контрактами не предусмотрено право расторжения их в одностороннем порядке - подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства. Если это произойдет, то НАК "Нафтогаз" безусловно обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией урона, совершенной безответственными действиями "Газпрома", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, "Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

Как сообщал УНН, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ОАО "Газпром" должно выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.

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