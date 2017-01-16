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“Газпром” заявив про збільшення експорту газу на чверть з початку року

“Газпром” заявив про збільшення експорту газу на чверть з початку року

Київ • УНН

 • 6302 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. “Газпром” у першій половині січня збільшив експорт газу на 25,5%, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Зростання попиту на російський газ, який демонстрували європейські споживачі в 2016 році, впевнено триває і на початку 2017 року. З 1 по 15 січня експорт ”Газпрому“ у далеке зарубіжжя збільшився на 25,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. В абсолютному вираженні зростання становило близько 1,9 млрд куб. м газу ”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, “Газпром” заявив про новий рекорд з експорту газу “Північним потоком”.

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