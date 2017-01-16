"Газпром" заявил об увеличении экспорта газа на четверть с начала года

"Рост спроса на российский газ, который демонстрировали европейские потребители в 2016 году, уверенно продолжается и в начале 2017 года. С 1 по 15 января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье увеличился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В абсолютном выражении рост составил около 1,9 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, "Газпром" заявил о новом рекорде экспорта газа по "Северному потоку".