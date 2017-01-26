"Газпром" заявив про готовність до переговорів з Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Російський "Газпром" заявив про готовність до переговорів з Україною щодо газових питань. Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв в інтерв'ю Reuters, передає УНН.
О.Медведєв розповів, що "Газпром" працює над проектом "Північний потік-2" і, як очікується, отримає фінансування в цьому році від своїх європейських партнерів що проекту трубопроводу.
Як зазначається, у "Газпромі" заявили про 9,9 млрд євро (10,7 млрд дол.) для просування проект "Північний потік-2" вперед. Партнерами компанії у проекті є Uniper, Wintershall, Shell, OMV і Engie.
"Ми шукали і вже знайшли способи реалізації цього проекту за участю наших зарубіжних партнерів... Вони будуть тими ж партнерами", - сказав О.Медведєв.
"Я досить впевнений, що рішення, яке не буде суперечити європейським положенням або положенням держав-членів, буде знайдено... Витрати мають бути в цьому році", - сказав він.
"Північний потік-2" призначений для обходу України, ключового маршруту для російських газових поставок в Європу.
Україна не купує російський газ, починаючи з 2015 року. Київ запропонував підвищити тарифи на транспортування російського газу, пише видання.
О.Медведєв сказав, що "компанія готова до переговорів з Києвом".
Нагадаємо, "Газпром" заявив про загрозу поставок газу в Європу через Польщу.