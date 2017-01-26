"Газпром" заявил о готовности к переговорам с Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Российский "Газпром" заявил о готовности к переговорам с Украиной по газовым вопросам. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в интервью Reuters, передает УНН.
А.Медведев рассказал, что "Газпром" работает над проектом "Северный поток-2" и, как ожидается, получит финансирование в этом году от своих европейских партнеров по проекту трубопровода.
Как отмечается, в "Газпроме" заявили о 9,9 млрд евро (10,7 млрд долл.) для продвижения проект "Северный поток-2" вперед. Партнерами компании в проекте являются Uniper, Wintershall, Shell, OMV и Engie.
"Мы искали и уже нашли способы реализации этого проекта с участием наших зарубежных партнеров... Они будут теми же партнерами", - сказал А.Медведев.
"Я довольно уверен, что решение, которое не будет противоречить европейским положениям или положениям государств-членов, будет найдено... Расходы должны быть в этом году", - сказал он.
"Северный поток-2" предназначен для обхода Украины, ключевого маршрута для российских газовых поставок в Европу.
Украина не покупает российский газ, начиная с 2015 года. Киев предложил повысить тарифы на транспортировку российского газа, пишет издание.
А.Медведев сказал, что "компания готова к переговорам с Киевом".
Напомним, "Газпром" заявил об угрозе поставок газа в Европу через Польшу.