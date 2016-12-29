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"Газпром" розпочне прокладати "Турецький потік" у другій половині 2017 року

"Газпром" розпочне прокладати "Турецький потік" у другій половині 2017 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. "Газпром" почне прокладання "Турецького потоку" у другій половині 2017 року. Про це повідомив очільник "Газпрому" Олексій Міллер, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Глава компанії заявив, що "Газпром" у 2016 р закінчив створення потужностей в РФ для подачі газу у "Турецький потік", готовність російської сторони для поставок - 100%.

Нагадаємо, 6 грудня Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав прийнятий парламентом закон про ратифікацію угоди з Росією щодо проекту будівництва газопроводу “Турецький потік”.

Міжурядова угода за проектом “Турецький потік” була підписана Росією і Туреччиною 10 жовтня.

Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” не погодив закупівлю “Укратрансгазом” обладнання та робіт на більше 4 млрд грн через будівництво Турецького потоку.

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