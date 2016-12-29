"Газпром" начнет прокладывать "Турецкий поток" во второй половине 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. "Газпром" начнет прокладку "Турецкого потока" во второй половине 2017 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Глава компании заявил, что "Газпром" в 2016 году закончил создание мощностей в РФ для подачи газа в "Турецкий поток", готовность российской стороны для поставок - 100%.
Напомним, 6 декабря Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал принятый парламентом закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток".
Межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток" было подписано Россией и Турцией 10 октября.
Как сообщал УНН, "Нафтогаз" не согласовал закупку "Укратрансгазом" оборудования и работ на более чем 4 млрд грн из-за строительства Турецкого потока.