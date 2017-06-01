"Газпром" прокоментував рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. “Газпром” назвав рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між ПАТ “Газпром” і НАК “Нафтогаз України” проміжною стадією, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Сьогодні отримано окреме (проміжне) рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між ПАТ „Газпром“ і НАК „Нафтогаз України“ в рамках контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, що є проміжною стадією арбітражного процесу. Стокгольмський арбітраж може винести остаточне рішення не раніше кінця червня”, — йдеться в повідомленні компанії.
Як повідомляв УНН, рішення Стокгольмського арбітражу задовольнити вимоги НАК “Нафтогаз України” до ВАТ “Газпром” щодо газового контракту на поставку газу від 2009 року відкликав у Москви можливість використовувати газ як зброю політичного тиску і шантажу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко.