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"Газпром" прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

Киев • УНН

 • 22943 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. “Газпром” назвал решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” промежуточной стадией, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

“Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО „Газпром“ и НАК „Нафтогаз Украины“ в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня”, — говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНН, решение Стокгольмского арбитража удовлетворить требования НАК “Нафтогаз Украины” к ОАО “Газпром” по газовому контракту на поставку газа от 2009 года отобрало у Москвы возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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