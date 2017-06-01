"Газпром" прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

“Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО „Газпром“ и НАК „Нафтогаз Украины“ в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня”, — говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНН, решение Стокгольмского арбитража удовлетворить требования НАК “Нафтогаз Украины” к ОАО “Газпром” по газовому контракту на поставку газа от 2009 года отобрало у Москвы возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.