“Газпром” продовжить будівництво нафтової і газової інфраструктури в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні в Санкт-Петербурзі відбулася робоча зустріч Голови Правління ПАТ “Газпром” Олексія Міллера і Міністра нафти Республіки Іраку Джаббара аль-Луейбі, під час якої сторони обговорили будівництво проекту “Бадра”, який передбачає будівництво нафтової і газової інфраструктури “Газпрому” в Іраку, передає УНН з посиланням на прес-службу “Газпрому”.
“Сторони обговорили проект „Бадра“, який „Газпром нафта“ реалізує в Іраку. На сьогоднішній день видобуток на родовищі Бадра досягла 77 тис. барелів на добу. „Газпром нафта“ продовжує будівництво нафтової і газової інфраструктури: ведуться пуско-налагоджувальні роботи на установці комплексної підготовки газу. Перша черга проекту буде введена в експлуатацію в II кварталі, друга черга — в III кварталі 2017 року”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомили у “Нафтогазі”, Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу “бери або плати” “Газпрому” за контрактом на постачання газу від 2009 року.
Також, арбітраж задовольнив вимоги “Нафтогазу” стосовно формування ціни на російський газ і повністю скасував заборону на реекспорт газу.