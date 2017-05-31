"Газпром" продолжит строительство нефтяной и газовой инфраструктуры в Ираке

"Стороны обсудили проект "Бадра", который "Газпром нефть" реализует в Ираке. На сегодняшний день добыча на месторождении Бадра достигла 77 тыс. баррелей в сутки. "Газпром нефть" продолжает строительство нефтяной и газовой инфраструктуры: ведутся пуско-наладочные работы на установке комплексной подготовки газа. Первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию во II квартале, вторая очередь - в III квартале 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили в "Нафтогазе", Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования принципа "бери или плати" "Газпрома" по контракту на поставку газа от 2009 года.

Также, арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно формирования цены на российский газ и полностью отменил запрет на реэкспорт газа.