"Газпром" подав клопотання про скасування рішення суду за контрактом з "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російська компанія "Газпром" 21 березня 2018 року подала клопотання до апеляційного суду округу Свеа в Стокгольмі про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" щодо поставок газ. Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на заяву російського газового холдингу, передає УНН.
"Оскільки остаточне рішення арбітрів щодо цього спору засноване на тих же висновках, що і раніше прийняте окреме рішення по арбітражному розгляду, клопотання подано на аналогічних підставах, а саме - через перевищення арбітрами своїх повноважень при винесенні рішень і допущених ними серйозних процесуальних помилок", - відзначається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше у ПАТ “Газпром” заявили, що не визнають правомірність накладеного Україною антимонопольного штрафу і пригрозили міжнародним судом через стягнення коштів з компанії.
Нагадаємо, у 2017 році судом зобов’язано ПАТ "Газпром" виплатити до Державного бюджету України більше 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.