"Газпром" подал ходатайство об отмене решения суда по контракту с "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российская компания "Газпром" 21 марта 2018 подала ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставкам газ. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на заявление российского газового холдинга, передает УНН.
"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и раньше принято отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - из-за превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее в ПАО "Газпром" заявили, что не признают правомерность наложенного Украины антимонопольного штрафа и пригрозили международным судом за взыскании средств из компании.
Напомним, в 2017 году судом обязано ОАО "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.