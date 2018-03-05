“Газпром” не пропонував укласти новий контракт з “Нафтогазом” — Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. ПАТ “Газпром” не пропонував НАК “Нафтогаз України” укласти новий контракт на постачання та транзит газу. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Про новий контракт: принаймні формальної якоїсь офіційної інформації від „Газпрому“ в нас немає. Я не чув публічних якихось заяв „Газпрому“ про те, що вони кажуть, що вони хочуть новий контракт”, — сказав Ю.Вітренко.
Він підкреслив, що “Газпром” заявив про намір домагатися розірвання контракту на поставку та транзит газу, а також вони погоджуються на внесення змін до контракту.
Як повідомляв УНН, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.