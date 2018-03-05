"Газпром" не предлагал заключить новый контракт с "Нафтогазом" - Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. ОАО "Газпром" не предлагал НАК "Нафтогаз Украины" заключить новый контракт на поставку и транзит газа. Об этом сказал на брифинге коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"О новом контракте: по крайней мере формальной какой-либо официальной информации от "Газпрома" у нас нет. Я не слышал публичных каких-либо заявлений "Газпрома" о том, что они говорят, что они хотят новый контракт", - сказал Ю.Витренко.
Он подчеркнул, что "Газпром" заявил о намерении добиваться расторжения контракта на поставку и транзит газа, а также они соглашаются на внесение изменений в контракт.
Как сообщал УНН, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.