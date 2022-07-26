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Газова війна путіна проти Європи: Кулеба заявив, що єдиний вихід – дати удар у відповідь

Газова війна путіна проти Європи: Кулеба заявив, що єдиний вихід – дати удар у відповідь

Київ • УНН

 • 207731 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російський диктатор володимир путін використає будь-яку залежність Європи від рф, зокрема газову, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини, тому єдиний вихід – дати удар у відповідь, передає УНН.

Цитата

"Газова війна путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – дати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності", – написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європі потрібно бити по росії у відповідь на чергові газові погрози, які пов'язані з обмеженням постачання через "Північний потік-1".

Російська державна енергетична компанія "Газпром" повідомила, що їй доведеться ще більше скоротити потік газу газопроводом "Північний потік-1", оскільки буде зупинено ще одну турбіну для ремонту.

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