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Газовая война путина против Европы: Кулеба заявил, что единственный выход – дать ответный удар

Газовая война путина против Европы: Кулеба заявил, что единственный выход – дать ответный удар

Киев • УНН

 • 207724 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор владимир путин использует любую зависимость Европы от рф, в том числе газовую, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи, поэтому единственный выход – дать ответный удар, передает УНН.

Цитата

"Газовая война путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины. Везде, где он может нанести вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от рф, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – дать ответный удар и избавиться от любой зависимости", – написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе нужно бить по россии в ответ на очередные газовые угрозы, связанные с ограничением поставок через "Северный поток-1".

Российская государственная энергетическая компания "Газпром" сообщила, что ей придется еще больше сократить поток газа по газопроводу "Северный поток-1", поскольку будет остановлена еще одна турбина для ремонта.

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