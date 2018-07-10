Газопостачання Умані та 12 сіл відновили через обвідний газопровід – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Газопостачання міста Умані та 12 сіл району відновили. Зараз рятувальники відновлюють роботу газопроводу високого тиску, а газ подається через обвідний газопровід під невеликим тиском. Про це повідомив УНН помічник начальника Головного управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.
"Проклали обвідну гілку, яка дозволяє подавати газ…. Газ подають, але з невеликим тиском", - розповів він.
За словами К.Проценка, якщо повністю припинити газопостачання до відновлення газопроводу високого тиску, то потім буде тривалий процес відновлення постачання.
"Тому що хтось, наприклад, є у квартирі, когось немає. Можливі ексцеси, пов’язані з витоком газу", - пояснив помічник начальника ГУ ДСНС у Черкаській області.
Водночас, зазначив К.Проценко, наразі ремонті роботи газопроводу тривають.
Як повідомляв УНН, через розгерметизацію газопроводу високого тиску місто Умань та 12 сіл району залишилися без газопостачання.