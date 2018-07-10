Газоснабжение Умани и 12 сел восстановили через обводной газопровод - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Газоснабжение города Умани и 12 сел района восстановили. Сейчас спасатели восстанавливают работу газопровода высокого давления, а газ подается через обводной газопровод под небольшим давлением. Об этом сообщил УНН помощник начальника Главного управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.
"Проложили обводную ветку, которая позволяет подавать газ .... Газ подают, но с небольшим давлением", - рассказал он.
По словам К.Проценка, если полностью прекратить газоснабжение к восстановлению газопровода высокого давления, то потом будет длительный процесс восстановления снабжения.
"Потому что кто-то, например, есть в квартире, кого-то нет. Возможны эксцессы, связанные с утечкой газа", - пояснил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области.
В то же время, отметил К.Проценко, пока ремонтные работы газопровода продолжаются.
Как сообщал УНН, из-за разгерметизации газопровода высокого давления город Умань и 12 сел района остались без газоснабжения.