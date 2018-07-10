Газоснабжение Умани и 12 сел восстановили через обводной газопровод - ГСЧС

"Проложили обводную ветку, которая позволяет подавать газ .... Газ подают, но с небольшим давлением", - рассказал он.

По словам К.Проценка, если полностью прекратить газоснабжение к восстановлению газопровода высокого давления, то потом будет длительный процесс восстановления снабжения.

"Потому что кто-то, например, есть в квартире, кого-то нет. Возможны эксцессы, связанные с утечкой газа", - пояснил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области.

В то же время, отметил К.Проценко, пока ремонтные работы газопровода продолжаются.

Как сообщал УНН, из-за разгерметизации газопровода высокого давления город Умань и 12 сел района остались без газоснабжения.