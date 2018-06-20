Газ та димові шашки: у міськраді Харкова сталася сутичка

"Перед і під час сесії міської ради Харкова розпилили газ, кидали димові шашки. Інцидент стався близько 10:00 ранку у коридорах мерії та біля неї", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що сталася сутичка з невідомими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час сесії у Нікопольській міськраді сталася стрілянина

Нагадаємо, у міській раді Харкова розпилили газ.