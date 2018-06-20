Газ та димові шашки: у міськраді Харкова сталася сутичка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні вранці всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпили газ та кидали димові шашки. Про це у коментарі УНН повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв’язкам з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.
"Перед і під час сесії міської ради Харкова розпилили газ, кидали димові шашки. Інцидент стався близько 10:00 ранку у коридорах мерії та біля неї", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що сталася сутичка з невідомими.
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Нагадаємо, у міській раді Харкова розпилили газ.