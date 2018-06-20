Газ и дымовые шашки: в горсовете Харькова произошло столкновение

"Перед и во время сессии городского совета Харькова распылили газ, бросали дымовые шашки. Инцидент произошел около 10:00 утра в коридорах мэрии и около нее", - говорится в сообщении.

Отмечено, что произошло столкновение с неизвестными.

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Напомним, в городском совете Харькова распылили газ.