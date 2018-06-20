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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 40547 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 94646 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 106901 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122238 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141234 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145635 просмотра

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7 марта, 19:45 • 185047 просмотра

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Газ и дымовые шашки: в горсовете Харькова произошло столкновение

Газ и дымовые шашки: в горсовете Харькова произошло столкновение

Киев  •  УНН

 • 13041 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня утром внутри и около здания городского совета Харькова распили газ и бросали дымовые шашки. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Перед и во время сессии городского совета Харькова распылили газ, бросали дымовые шашки. Инцидент произошел около 10:00 утра в коридорах мэрии и около нее", - говорится в сообщении.

Отмечено, что произошло столкновение с неизвестными.

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Напомним, в городском совете Харькова распылили газ.

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