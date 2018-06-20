Газ и дымовые шашки: в горсовете Харькова произошло столкновение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня утром внутри и около здания городского совета Харькова распили газ и бросали дымовые шашки. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
"Перед и во время сессии городского совета Харькова распылили газ, бросали дымовые шашки. Инцидент произошел около 10:00 утра в коридорах мэрии и около нее", - говорится в сообщении.
Отмечено, что произошло столкновение с неизвестными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время сессии в Никопольском горсовете произошла стрельба
Напомним, в городском совете Харькова распылили газ.