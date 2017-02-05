Газ і тепло у квартирах Авдіївки є, вода подається за графіком - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Газ і теплопостачання у квартирах Авдіївки є, вода подається за графіком. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Газ і теплопостачання у квартирах Авдіївка є, воду подаємо по графіку. Лікарня та Укртелеком працюють у штатному режимі”, — повідомив П.Жебрівський.
За його словами, підрозділи Національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку у місті.
“До речі, дуже допомогли і розвантажили потік людей створені вчора нацполіцією на околицях Авдіївки два додаткові пункти звернень громадян. Ці пукти працюють також і в режимі пунктів обігріву, харчування та надання гуманітарної допомоги. По місту працюють машини які розвозять продукти харчування і теплі речі”, — зазначив голова ВЦА.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.