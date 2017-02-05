Газ и тепло в квартирах Авдеевки есть, вода подается по графику - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, вода подается по графику. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевка есть, воду подаем по графику. Больница и Укртелеком работают в штатном режиме", - сообщил П.Жебривский.
По его словам, подразделения Национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе.
"Кстати, очень помогли и разгрузили поток людей созданные вчера нацполицией в окрестностях Авдеевки два дополнительных пункта обращений граждан. Эти пункты работают также и в режиме пунктов обогрева, питания и оказания гуманитарной помощи. По городу работают машины которые развозят продукты питания и теплые вещи", - отметил глава ВГА.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе обрыва ЛЭП под Авдеевкой.