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Газ и тепло в квартирах Авдеевки есть, вода подается по графику - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 9027 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, вода подается по графику. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

Газ и тепло в квартирах Авдеевки есть, вода подается по графику - П.Жебривский

"Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевка есть, воду подаем по графику. Больница и Укртелеком работают в штатном режиме", - сообщил П.Жебривский.

По его словам, подразделения Национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе.

"Кстати, очень помогли и разгрузили поток людей созданные вчера нацполицией в окрестностях Авдеевки два дополнительных пункта обращений граждан. Эти пункты работают также и в режиме пунктов обогрева, питания и оказания гуманитарной помощи. По городу работают машины которые развозят продукты питания и теплые вещи", - отметил глава ВГА.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе обрыва ЛЭП под Авдеевкой.

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