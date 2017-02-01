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Газ для промисловості відсьогодні подорожчає на 1,6 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. НАК “Нафтогаз України” відсьогодні встановив нові ціни на газ для промислових споживачів, підвищивши вартість бликитного палива на понад 1,6 тис. грн на умовах передоплати, передає УНН.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії змінені в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з "Нафтогазом" та становитимуть від 9 тис. 214 грн до 10 тис. 141 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Так, "Нафтогаз України" запропонував на лютий ціну на газ на рівні 9 тис. 214 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м (у січні - 7 тис. 551 грн) за умови попередньої оплати промспоживачам, які збираються купувати газ обсягом понад 50 тис. куб. м. в місяць та які не мають боргів перед компанією.

При цьому за умови оплати протягом або після вказаного періоду на лютий ціна запропонована на рівні 10 тис. 141 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м (у січні - 8 тис. 374 грн).

Нагадаємо, з 1 лютого підвищуються тарифи на електроенергію для промисловості.

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