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Газ для промышленности с сегодняшнего дня подорожает на 1,6 тыс. грн

Газ для промышленности с сегодняшнего дня подорожает на 1,6 тыс. грн

Киев • УНН

 • 13596 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" с сегодняшнего дня установил новые цены на газ для промышленных потребителей, подняв стоимость голубого топлива более чем 1,6 тыс. грн на условиях предоплаты, передает УНН.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании изменены в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом" и составят от 9 тыс. 214 грн до 10 тыс. 141 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Так, "Нафтогаз Украины" предложил цену на газ на уровне 9 тыс. 214 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в январе - 7 тыс. 551 грн) при условии оплаты промпотребителям, которые собираются покупать газ объемом более 50 тыс. куб. м. в месяц и которые не имеют долгов перед компанией.

При этом при оплате в течение или после указанного периода цена предложена на уровне 10 тыс. 141 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в январе - 8 тыс. 374 грн).

Напомним, с 1 февраля повышаются тарифы на электроэнергию для промышленности.

Украинские Национальные Новости

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