Гаїті подала позов до суду на ООН за те, що їх миротворці занесли в країну холеру

Повідомляється, що сьогодні Верховний суд США розгляне ходатайство жертв спалаху холери у Гаїті в 2010 році, внаслідок якого померло щонайменш 10 тис. людей, і заразились ще сотні тисяч, про притягнення ООН до відповідальності за поширення хвороби.

"Дев’ять суддів Верховного суду зберуться на конференції, щоб вирішити, чи варто розглядати справу Лавентур проти ООН. Суть питання полягає у том, чи повинна всесвітня організація нести відповідальність перед національними судами за шкоду, яку вона чинить людям, яким служить", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що холеру завезли на Гаїті миротворці у 2010 році, коли тисячу військовополонених передислокували з Непалу для надання допомоги Гаїті після землетрусу. Медико-санітарні міри прийняті не були, і тому неочищені стічні води з таборів миротворців потрапляли у річки, з яких брали воду тисячі гаїтян. Впродовж шести років ООН заперечувало свою причетність до катастрофи.

"ООН продовжує відхиляти будь-які прохання з компенсації від сотень тисяч жертв Гаїті. Наполягають на тому, що вони мають повний імунітет від таких претензій, які стосуються шкідливого впливу, який був нанесений їхнім персоналом під час місій", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за офіційними даними кількість загиблих від холери на Гаїті становить 9792 людини, а ще 819995 осіб захворіли. Всього до Верховного суду США надійшло три тисячі позовів.

Головною позивачкою є Марі Лавентур, медсестра з Аталанти, вісім братів якої проживає у Гаїті. Її батько та названа мати вмерли від холери у 2012 році, залишивши дітей сиротами.

"Як і багато інших – і на Гаїті, і в США – моя родина сильно постраждала. Справедливість вимагає відповідальності ООН. От чому ми просимо Верховний суд США виконати обіцянку, дану ООН, коли вона відмінила імунітет і згодилась нести відповідальність у таких випадках, як наш", - сказала Марі Лавентур.

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