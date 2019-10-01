Гаити подала иск в суд на ООН за то, что их миротворцы занесли в страну холеру

Сообщается, что сегодня Верховный суд США рассмотрит ходатайство жертв вспышки холеры в Гаити в 2010 году, в результате которого умерло как минимум 10 тыс. Человек, и заразились еще сотни тысяч, о привлечении ООН к ответственности за распространение болезни.

"Девять судей Верховного суда соберутся на конференции, чтобы решить, стоит ли рассматривать дело Лавентур против ООН. Суть вопроса заключается в том, должна всемирная организация нести ответственность перед национальными судами за вред, который она оказывает людям, которым служит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что холеру завезли на Гаити миротворцы в 2010 году, когда тысячи военнопленных передислоцировали из Непала для оказания помощи Гаити после землетрясения. Медико-санитарные меры приняты не были, и поэтому неочищенные сточные воды из лагерей миротворцев попадали в реки, из которых брали воду тысячи гаитян. В течение шести лет ООН отрицало свою причастность к катастрофе.

"ООН продолжает отклонять любые просьбы по компенсации от сотен тысяч жертв Гаити. Настаивают на том, что они имеют полный иммунитет от таких претензий, касающихся вредного воздействия, который был нанесен их персоналом во время миссий", - говорится в сообщении.

Указано, что по официальным данным количество погибших от холеры на Гаити составляет 9792 человека, а еще 819 995 человек заболели. Всего в Верховный суд США поступило три тысячи исков.

Главной истицей является Мари Лавентур, медсестра с Аталанты, восемь братьев которой проживает в Гаити. Ее отец и приемная мать умерли от холеры в 2012 году, оставив детей сиротами.

"Как и многие другие - и на Гаити, и в США - моя семья сильно пострадала. Справедливость требует ответственности ООН. Вот почему мы просим Верховный суд США выполнить обещание, данное ООН, когда она отменила иммунитет и согласилась нести ответственность в таких случаях, как наш", - сказала Мари Лавентур.

Напомним, на Филиппинах впервые за 19 лет вспышка полиомиелита.