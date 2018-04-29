Гай Річі з дружиною завітав до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голлівудський режисер Гай Річі з дружиною Джекі прибули у столицю України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram дружини режисера.
На своїй сторінці у соцмережі Джекі розмістила фотографії Бессарабського ринку та Софіївського собору.
Як повідомляв УНН, відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон прибула до Львова. Її запросили на урочисте відкриття реконструйованого готелю в місті.
Урочисті заходи з нагоди відкриття заплановані на суботу, 31 березня. Тому Періс Хілтон прибула напередодні, 30 березня. Літак Періс Хілтон сів в міжнародному аеропорту "Львів" о 20:50. Вона летіла рейсовим літаком "Стамбул - Львів", в Туреччину добиралася із Лос-Анджелеса.
Судячи по знімках, на діві був одяг, який робив її досить непримітною, до того ж її обличчя прикрашали об'ємні окуляри. Тому здалеку її було складно впізнати.