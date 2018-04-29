Гай Ричи с женой приехал в Киев

На своей странице в соцсети Джеки разместила фотографии Бессарабского рынка и Софиевского собора.



Как сообщал УНН, известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Ее пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе.



Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта. Поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне, 30 марта. Самолет Пэрис Хилтон сел в международном аэропорту "Львов" в 20:50. Она летела рейсовым самолетом "Стамбул - Львов", в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса.

Судя по снимкам, на ней была одежда, делавшая ее достаточно неприметной, к тому же ее лицо украшали большие очки. Поэтому издалека ее было сложно узнать.